Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: результат и итог боя UFC 333

Австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев встретятся в главном бою UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок за чемпионский титул в полулегком весе пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Основной кард турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Волкановски — Евлоев ожидается ориентировочно в 23.30 мск. Время выхода спортсменов в октагон может измениться.

Кто победил в бою Волкановски — Евлоев на UFC 333

На этой странице после завершения боя появится официальный результат — кто победил, каким способом, в каком раунде и в какое время либо с какими судейскими оценками.

38-летний Волкановски подходит к встрече в статусе действующего чемпиона UFC в полулегком весе. Его профессиональный рекорд составляет 28 побед и 4 поражения.

32-летний Евлоев занимает первое место в рейтинге претендентов дивизиона. Россиянин выиграл все 20 профессиональных боев и до встречи с Волкановски не потерпел ни одного поражения.

В предыдущем поединке Евлоев победил британца Лерона Мерфи решением большинства судей. Волкановски в последнем бою выиграл у Диего Лопеса единогласным решением и защитил чемпионский пояс.

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 333. Ключевые события и результат боя Волкановски — Евлоев доступны в матч-центре «СЭ».

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