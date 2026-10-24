Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: результат и итог боя UFC 333 — кто победил, кто выиграл

Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: результат и итог боя UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев встретятся в главном бою UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок за чемпионский титул в полулегком весе пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Основной кард турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Волкановски — Евлоев ожидается ориентировочно в 23.30 мск. Время выхода спортсменов в октагон может измениться.

Кто победил в бою Волкановски — Евлоев на UFC 333

На этой странице после завершения боя появится официальный результат — кто победил, каким способом, в каком раунде и в какое время либо с какими судейскими оценками.

38-летний Волкановски подходит к встрече в статусе действующего чемпиона UFC в полулегком весе. Его профессиональный рекорд составляет 28 побед и 4 поражения.

32-летний Евлоев занимает первое место в рейтинге претендентов дивизиона. Россиянин выиграл все 20 профессиональных боев и до встречи с Волкановски не потерпел ни одного поражения.

В предыдущем поединке Евлоев победил британца Лерона Мерфи решением большинства судей. Волкановски в последнем бою выиграл у Диего Лопеса единогласным решением и защитил чемпионский пояс.

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 333. Ключевые события и результат боя Волкановски — Евлоев доступны в матч-центре «СЭ».

UFC: результаты боев, статистика Мовсара Евлоева, чемпионские поединки и последние новости смешанных единоборств

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
Читайте также
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Волков — Ризван Куниев: результат и итог боя UFC 333

Лонэ Кавана — Рамазан Темиров: во сколько начало боя UFC 333
Новости
RSS RSS
Все новости