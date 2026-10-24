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Двалишвили впервые выступит в Абу-Даби на UFC 333

Антон Роговский

Мераб Двалишвили станет единственным участником двух чемпионских боев UFC 333, который ранее не проводил поединков в Абу-Даби. Грузин встретится с Петром Яном 24 октября на «Этихад Арене».

Остальные трое участников титульных встреч уже выступали в столице ОАЭ: Петр Ян, Александр Волкановски и Мовсар Евлоев. Эту особенность состава выделила UFC в материале о бойцах турнира. Соглавное событие UFC 333 станет для Двалишвили первым поединком в местном октагоне.

Ян и Двалишвили проведут третью встречу. В марте 2023 года грузин выиграл единогласным решением судей, а в декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. Счет в противостоянии перед третьим боем равный — 1:1.

Петр Ян&nbsp;vs&nbsp;Мераб Двалишвили.Ян — Двалишвили. Третий бой за пояс UFC в легчайшем весе — онлайн из Абу-Даби

Второй чемпионский поединок пройдет в полулегком весе. Австралиец Волкановски будет защищать титул против непобежденного россиянина Евлоева, который имеет 20 побед в профессиональных ММА, в том числе десять в UFC. Эта встреча станет главным событием турнира.

Алекс Волкановски vs&nbsp;Мовсар Евлоев.Волкановски — Евлоев. Бой за пояс UFC в полулегком весе — онлайн из Абу-Даби

UFC 333 состоится 24 октября. Основной кард начнется в 21.00 мск. Титульные бои запланированы на пять раундов, однако точное время выхода Яна и Двалишвили зависит от продолжительности предыдущих поединков.

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
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