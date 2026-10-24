UFC 333: основной кард турнира начнется в 21.00 мск

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333. Соревнования примет «Этихад Арена».

Главным событием станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым. В соглавном поединке чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян проведет третью встречу с грузином Мерабом Двалишвили. Всего в программе турнира 14 боев.

Основной кард UFC 333 стартует в 21.00 по московскому времени. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, прелимы — в 19.00.

В России турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало эфира на «Матч! Боец» — в 17.00 мск, на федеральном «Матч ТВ» — в 19.00. Прямую онлайн-трансляцию также можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Полный турнир, включая ранние предварительные поединки, доступен на UFC Fight Pass по платной подписке.