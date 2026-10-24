Вагаев выиграл у Малкуна и одержал вторую победу в UFC

Российский боец ММА Абубакар Вагаев одержал победу над австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Бой в среднем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Этот поединок стал для Вагаева вторым в UFC. Россиянин дебютировал в промоушене в июле 2026 года и выиграл у Сайгида Изагакмаева решением судей. Ранее Вагаев выступал в полусреднем весе.

У Малкуна до этого было две победы подряд в UFC решениями судей — он выиграл у Торреза Финни и Джеральда Миршарта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max