Вагаев выиграл у Малкуна и одержал вторую победу в UFC
Российский боец ММА Абубакар Вагаев одержал победу над австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
Бой в среднем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.
Этот поединок стал для Вагаева вторым в UFC. Россиянин дебютировал в промоушене в июле 2026 года и выиграл у Сайгида Изагакмаева решением судей. Ранее Вагаев выступал в полусреднем весе.
У Малкуна до этого было две победы подряд в UFC решениями судей — он выиграл у Торреза Финни и Джеральда Миршарта.
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