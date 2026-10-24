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Бой Волкова и Куниева назвали потенциальным отборочным к титулу UFC

Антон Роговский

Поединок российских тяжеловесов Александра Волкова и Ризвана Куниева на UFC 333 рассматривается как одна из возможных встреч, способных определить следующего претендента на чемпионский пояс.

В предтурнирном разборе UFC встреча Волкова с Куниевым упоминается среди двух потенциальных отборочных боев в тяжелом весе до конца 2026 года. Это оценка значимости поединка, а не официальное решение о предоставлении титульного шанса победителю.

Волков подходит к турниру после двух побед подряд и выиграл шесть из последних семи поединков. Единственное поражение на этом отрезке он потерпел от Сирила Гана раздельным решением судей в декабре 2024 года. Россиянин занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC и рассчитывает впервые получить возможность побороться за чемпионский пояс.

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Куниев находится на седьмой строчке рейтинга. После поражения от Кертиса Блейдса он победил Жаилтона Алмейду и Тайрелла Форчуна. Во встрече с Форчуном, состоявшейся в июле, Ризван добился досрочной победы в третьем раунде после ударов коленями по корпусу.

В UFC ожидают и другие важные для дивизиона поединки: Сирил Ган должен встретиться с Джошем Хокитом в ноябре, а Алекс Перейра — с Сергеем Павловичем в декабре. Итоги этих боев также могут повлиять на распределение претендентских позиций.

Волков и Куниев выступят в основном карде UFC 333 24 октября в Абу-Даби. Вечер начнется с 17.00 мск, основной кард — с 21.00 мск.

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