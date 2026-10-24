Вагаев — о победе над Малкуном: «Знал, что могу любого забороть»

Российский боец Абубакар Вагаев прокомментировал победу над австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Бой в среднем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Да, считаю, что сделал достаточно для победы. Было бы хорошо, если бы получилось сделать все, что тренировали с командой в зале. Но, главное, выиграли бой. Все говорили, что Малкун очень неудобный, вязкий. Все говорили про его борьбу. Но я знал, что могу любого забороть. Это был мой дебют в среднем весе. Рад, что получилось выиграть», — сказал Вагаев в октагоне.

Этот поединок стал для Вагаева вторым в UFC. Россиянин дебютировал в промоушене в июле 2026 года и выиграл у Сайгида Изагакмаева решением судей. Ранее Вагаев выступал в полусреднем весе.

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