Петр Ян — Мераб Двалишвили 3: где смотреть титульный бой UFC 333

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили проведут третий поединок на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Бой за чемпионский пояс организации в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием вечера.

Основной кард UFC 333 начнется в 21.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Ян — Двалишвили — в 22.55 мск. Фактическое время зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Прямую трансляцию титульного поединка в России покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир турнира на канале запланирован с 19.00 мск. Также бой покажет телеканал «Матч! Боец». Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа. Весь турнир также можно посмотреть на платной платформе UFC Fight Pass.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Ян и Двалишвили ранее встречались дважды. В марте 2023 года победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. В декабре 2025 года Ян взял реванш на UFC 323, победил единогласным решением и завоевал чемпионский пояс. Счет личных встреч — 1-1.

33-летний Ян провел 25 профессиональных поединков, одержал 20 побед и потерпел пять поражений. Семь раз россиянин выигрывал нокаутами и один раз — приемом.

35-летний Двалишвили имеет 21 победу и пять поражений. На счету грузинского спортсмена три победы нокаутами и две — приемами.

Следить за ходом третьего боя Яна и Двалишвили, его результатом и статистикой можно в матч-центре ММА «СЭ».