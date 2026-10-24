Темиров подходит к бою с Каваной на UFC 333 с серией из 12 побед

Узбекский боец Рамазан Темиров проведет поединок с британцем Лонэ Каваной на UFC 333 в Абу-Даби с серией из 12 побед подряд в профессиональных ММА.

Темиров выиграл три боя из трех в UFC и имеет общий рекорд 20 побед при трех поражениях. Восемь побед на нынешнем 12-матчевом отрезке он одержал досрочно. Эти данные приведены в материале UFC о перспективных участниках турнира.

Предыдущий поединок узбекистанец провел в июле 2026 года в Абу-Даби. В первом раунде он победил техническим нокаутом бывшего претендента на пояс Стива Эрцега. Ранее в UFC Темиров также выиграл у Си Джея Вергары и Чарльза Джонсона.

Кавана занимает шестое место в рейтинге наилегчайшего веса, Темиров — десятое. В 2026 году британец одержал победу над бывшим чемпионом Брендоном Морено и провел трехраундовый бой с Брэндоном Ройвалом, удостоенный бонуса за лучший поединок вечера.

Участники встречи борются за продвижение в рейтинге дивизиона, в котором чемпионским поясом владеет Джошуа Ван. Поединок Каваны и Темирова пройдет в основном карде UFC 333, который начнется 24 октября в 21.00 мск.