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Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес: во сколько начало боя UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Азамат Мурзаканов (слева).
Фото Getty Images

Россиянин Азамат Мурзаканов и американец Доминик Рейес проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Мурзаканов — Рейес

Мурзаканов и Рейес выступят в заключительном поединке предварительного карда. Прелимы начнутся в 19.00 по московскому времени. Бой Мурзаканов — Рейес ожидается ориентировочно в 20.30 мск.

Где смотреть бой Мурзаканов — Рейес 24 октября

Прямую телевизионную трансляцию турнира в России покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Бесплатный эфир «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск, платный канал «Матч! Боец» покажет соревнования с 17.00.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Мурзаканов — Рейес можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

37-летний Мурзаканов занимает седьмое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе. Россиянин одержал 16 побед при 1 поражении. Двенадцать поединков он выиграл нокаутом, один — приемом. В последнем бою Мурзаканов проиграл Пауло Косте техническим нокаутом.

36-летний Рейес занимает восьмую строчку рейтинга дивизиона. На его счету 16 побед и 5 поражений. Десять боев американец выиграл нокаутом и два — приемом.

После завершения предварительного карда в 21.00 мск начнется основная программа UFC 333.

UFC: календарь турниров, результаты боев, статистика российских бойцов, рейтинги и последние новости ММА

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Азамат Мурзаканов
Доминик Рейес
UFC
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