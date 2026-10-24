Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес: во сколько начало боя UFC 333

Россиянин Азамат Мурзаканов и американец Доминик Рейес проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Мурзаканов — Рейес

Мурзаканов и Рейес выступят в заключительном поединке предварительного карда. Прелимы начнутся в 19.00 по московскому времени. Бой Мурзаканов — Рейес ожидается ориентировочно в 20.30 мск.

Где смотреть бой Мурзаканов — Рейес 24 октября

Прямую телевизионную трансляцию турнира в России покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Бесплатный эфир «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск, платный канал «Матч! Боец» покажет соревнования с 17.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Мурзаканов — Рейес можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

37-летний Мурзаканов занимает седьмое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе. Россиянин одержал 16 побед при 1 поражении. Двенадцать поединков он выиграл нокаутом, один — приемом. В последнем бою Мурзаканов проиграл Пауло Косте техническим нокаутом.

36-летний Рейес занимает восьмую строчку рейтинга дивизиона. На его счету 16 побед и 5 поражений. Десять боев американец выиграл нокаутом и два — приемом.

После завершения предварительного карда в 21.00 мск начнется основная программа UFC 333.

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