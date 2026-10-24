Спарринг-партнеры Яна и Волкановски встретятся на UFC 333

Россиянин Асаф Чопуров дебютирует в UFC в поединке с австралийцем Колби Тикнессом 24 октября в Абу-Даби. Чопуров тренируется вместе с чемпионом легчайшего веса Петром Яном, а Тикнесс — с обладателем пояса в полулегком весе Александром Волкановски.

Бой пройдет в легчайшем весе и войдет в ранний предварительный кард UFC 333. В двух главных встречах вечера Ян проведет третий поединок с Мерабом Двалишвили, а Волкановски защитит титул против Мовсара Евлоева. Таким образом, представители тренировочных команд обоих чемпионов выступят друг против друга в одном из первых боев турнира.

Чопурову 24 года. Он одержал 11 побед в 11 профессиональных боях. Последние пять выступлений россиянина прошли в UAE Warriors, где он завоевал пояс в легчайшем весе и дважды защитил его. Соперников Адриано Рамоса и Риса Макларена Чопуров победил досрочно уже в первом раунде. В его активе десять досрочных побед, поровну нокаутами и приемами.

Тикнессу 27 лет, его профессиональный рекорд — девять побед и одно поражение. Австралиец дебютировал в UFC с поражения от Александра Топурии, но затем выиграл у Джосиаса Мусасы и Винса Моралеса решениями судей. Колби занимается в Freestyle MMA, где тренируется и Волкановски.

UFC включила Чопурова в число трех перспективных участников турнира, которым посвятила отдельный материал перед стартом UFC 333. Для россиянина этот бой станет первым выступлением в крупнейшем ММА-промоушене.