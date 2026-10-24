UFC 333, расписание и результаты 24 октября: Волкановски — Евлоев, Ян победил Двалишвили, Волков — Куниева и другие бои
В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится турнир UFC 333. Главным событием вечера станет титульный поединок между Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым. В соглавном бою Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Также в карде запланированы поединки Александра Волкова, Ризвана Куниева и других российских бойцов.
Полный кард турнира UFC 333
Основной кард (начало в 21.00 мск):
- Александр Волкановски (Австралия) — Мовсар Евлоев (Россия). Титульный бой в полулегком весе
- Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия). Титульный бой в легчайшем весе: победа Яна единогласным решением судей
- Лонэ Кавана (Великобритания) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес: победа Каваны нокаутом в первом раунде
- Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес: победа Волкова единогласным решением судей
- Аарон Пико (США) — Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес: победа Пико нокаутом в первом раунде
Предварительный кард (начало в 19.00 мск):
- Азамат Мурзаканов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес: победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде
- Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция). Полутяжелый вес: победа Яхьяева техническим нокаутом в первом раунде
- Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия). Средний вес: победа Магомедова удушающим приемом в первом раунде
- Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан). Легкий вес: победа Доусона единогласным решением судей
Ранние прелимы (начало в 17.00 мск):
- Колби Тикнесс (Австралия) — Асаф Чопуров (Россия). Легчайший вес: победа Тикнесса раздельным решением судей
- Абубакар Вагаев (Россия) — Джейкоб Малкун (Австралия). Средний вес: победа Вагаева единогласным решением судей
- Боладжи Оки (Бельгия) — Даниэл Сантос (Бразилия). Полулегкий вес: победа Сантоса единогласным решением судей
- Коди Стил (США) — Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес: победа Стила нокаутом в первом раунде
- Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес: победа Лусиндо единогласным решением судей
Турнир пройдет на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).
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