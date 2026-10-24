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UFC 333: расписание и результаты онлайнн 24 октября 2026 года, Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили и Волков — Куниев

UFC 333, расписание и результаты 24 октября: Волкановски — Евлоев, Ян победил Двалишвили, Волков — Куниева и другие бои

Мовсар Евлоев.
Фото Getty Images

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится турнир UFC 333. Главным событием вечера станет титульный поединок между Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым. В соглавном бою Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Также в карде запланированы поединки Александра Волкова, Ризвана Куниева и других российских бойцов.

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Полный кард турнира UFC 333

Основной кард (начало в 21.00 мск):

  • Александр Волкановски (Австралия) — Мовсар Евлоев (Россия). Титульный бой в полулегком весе
  • Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия). Титульный бой в легчайшем весе: победа Яна единогласным решением судей
  • Лонэ Кавана (Великобритания) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес: победа Каваны нокаутом в первом раунде
  • Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес: победа Волкова единогласным решением судей
  • Аарон Пико (США) — Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес: победа Пико нокаутом в первом раунде

Предварительный кард (начало в 19.00 мск):

  • Азамат Мурзаканов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес: победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде
  • Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция). Полутяжелый вес: победа Яхьяева техническим нокаутом в первом раунде
  • Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия). Средний вес: победа Магомедова удушающим приемом в первом раунде
  • Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан). Легкий вес: победа Доусона единогласным решением судей

Ранние прелимы (начало в 17.00 мск):

  • Колби Тикнесс (Австралия) — Асаф Чопуров (Россия). Легчайший вес: победа Тикнесса раздельным решением судей
  • Абубакар Вагаев (Россия) — Джейкоб Малкун (Австралия). Средний вес: победа Вагаева единогласным решением судей
  • Боладжи Оки (Бельгия) — Даниэл Сантос (Бразилия). Полулегкий вес: победа Сантоса единогласным решением судей
  • Коди Стил (США) — Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес: победа Стила нокаутом в первом раунде
  • Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес: победа Лусиндо единогласным решением судей

Турнир пройдет на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).

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UFC 333
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