UFC 333, расписание и результаты 24 октября: Волкановски — Евлоев, Ян победил Двалишвили, Волков — Куниева и другие бои

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится турнир UFC 333. Главным событием вечера станет титульный поединок между Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым. В соглавном бою Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Также в карде запланированы поединки Александра Волкова, Ризвана Куниева и других российских бойцов.

Полный кард турнира UFC 333

Основной кард (начало в 21.00 мск):

Александр Волкановски (Австралия) — Мовсар Евлоев (Россия). Титульный бой в полулегком весе

Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия). Титульный бой в легчайшем весе: победа Яна единогласным решением судей

Лонэ Кавана (Великобритания) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес: победа Каваны нокаутом в первом раунде

в первом раунде Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес: победа Волкова единогласным решением судей

Аарон Пико (США) — Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес: победа Пико нокаутом в первом раунде

Предварительный кард (начало в 19.00 мск):

Азамат Мурзаканов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес: победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде

Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция). Полутяжелый вес: победа Яхьяева техническим нокаутом в первом раунде

Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия). Средний вес: победа Магомедова у душающим приемом в первом раунде

душающим приемом в первом раунде Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан). Легкий вес: победа Доусона единогласным решением судей

Ранние прелимы (начало в 17.00 мск):

Колби Тикнесс (Австралия) — Асаф Чопуров (Россия). Легчайший вес: победа Тикнесса раздельным решением судей

Абубакар Вагаев (Россия) — Джейкоб Малкун (Австралия). Средний вес: победа Вагаева единогласным решением судей

Боладжи Оки (Бельгия) — Даниэл Сантос (Бразилия). Полулегкий вес: победа Сантоса единогласным решением судей

Коди Стил (США) — Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес: победа Стила нокаутом в первом раунде

Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес: победа Лусиндо единогласным решением судей

Турнир пройдет на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).