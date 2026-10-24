Александр Волков — Ризван Куниев: результат и итог боя UFC 333

Российские тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев проведут поединок на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Встреча пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и войдет в основной кард.

ММА UFC: Волков — Куниев

Главный кард UFC 333 начнется в 21.00 по московскому времени. Выход Волкова и Куниева в октагон ожидается ориентировочно в 21.30 мск.

Кто победил в бою Волков — Куниев на UFC 333

После завершения поединка на этой странице появится его итог — имя победителя, способ завершения боя, раунд и время либо оценки судей.

37-летний Волков занимает второе место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории. Россиянин одержал 40 побед и потерпел 11 поражений за профессиональную карьеру. В предыдущем бою он победил американца Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.

34-летний Куниев располагается на седьмой строчке рейтинга тяжелого дивизиона. На его счету 14 побед, 3 поражения, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой. В последнем поединке россиянин нокаутировал Тайрелла Форчуна в третьем раунде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Ключевык события и результат боя Волков — Куниев доступен в матч-центре ММА на нашем сайте.

Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платной платформе UFC Fight Pass.

UFC 333: результаты боев, статистика Александра Волкова и Ризвана Куниева, итоги турнира и последние новости ММА