Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию

Россиянин Абубакар Вагаев и австралиец Джейкоб Малкун встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Бой в средней весовой категории (до 84 кг) состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок входит в ранний предварительный кард, который начнется в 17.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Вагаев — Малкун — в 18.10 мск. Время выхода спортсменов может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих встреч.

Прямую трансляцию ранних предварительных боев UFC 333 покажет телеканал «Матч! Боец». Начало эфира — в 17.00 мск.

Смотреть весь турнир онлайн также можно на официальной платформе UFC Fight Pass по платной подписке. Федеральный телеканал «Матч ТВ» начнет показ соревнований в 19.00 мск.

ММА UFC: Вагаев — Малкоун

33-летний Вагаев одержал 25 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах. На счету россиянина четыре победы нокаутами и одна — приемом. В последнем бою 25 июля 2026 года он победил Сайгида Изагахмаева единогласным решением судей.

31-летний Малкун выиграл 10 профессиональных поединков при трех поражениях. Три победы австралиец одержал нокаутами, побед приемами у него нет. В предыдущем бою 2 мая 2026 года Малкун выиграл у Джеральда Мершарта единогласным решением судей.

Следить за ходом встречи Вагаев — Малкун и узнать результат можно в матч-центре ММА «СЭ».