Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Вагаев — Малкун: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Россиянин Абубакар Вагаев и австралиец Джейкоб Малкун встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Бой в средней весовой категории (до 84 кг) состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок входит в ранний предварительный кард, который начнется в 17.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Вагаев — Малкун — в 18.10 мск. Время выхода спортсменов может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих встреч.

Прямую трансляцию ранних предварительных боев UFC 333 покажет телеканал «Матч! Боец». Начало эфира — в 17.00 мск.

Смотреть весь турнир онлайн также можно на официальной платформе UFC Fight Pass по платной подписке. Федеральный телеканал «Матч ТВ» начнет показ соревнований в 19.00 мск.

ММА UFC: Вагаев — Малкоун

33-летний Вагаев одержал 25 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах. На счету россиянина четыре победы нокаутами и одна — приемом. В последнем бою 25 июля 2026 года он победил Сайгида Изагахмаева единогласным решением судей.

31-летний Малкун выиграл 10 профессиональных поединков при трех поражениях. Три победы австралиец одержал нокаутами, побед приемами у него нет. В предыдущем бою 2 мая 2026 года Малкун выиграл у Джеральда Мершарта единогласным решением судей.

Следить за ходом встречи Вагаев — Малкун и узнать результат можно в матч-центре ММА «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Абубакар Вагаев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники
Нидерланды не пустили наших лидеров на ЧМ? У России есть ответ — Рощина завоевала серебро в многоборье
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев: во сколько начало боя UFC 333

Асаф Чопуров — Колби Тикнесс: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости