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Чопуров — Тикнесс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Асаф Чопуров — Колби Тикнесс: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Российский боец Асаф Чопуров и австралиец Колби Тикнесс встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой включен в ранний предварительный кард, который стартует в 17.00 по московскому времени. Ориентировочное начало встречи Чопуров — Тикнесс — в 18.40 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Прямую трансляцию раннего предварительного карда UFC 333 в России покажет телеканал «Матч! Боец». Эфир начнется в 17.00 мск. Смотреть поединок онлайн также можно на платной платформе UFC Fight Pass. Телеканал «Матч ТВ» начнет трансляцию турнира в 19.00 мск.

ММА UFC: Тикнесс — Чопуров

Чопуров подходит к дебютному бою в UFC с 11 победами в 11 профессиональных поединках. Россиянин пять раз выигрывал нокаутами и пять — приемами.

27-летний Тикнесс провел 10 профессиональных боев, одержал девять побед и потерпел одно поражение. Дважды австралиец побеждал нокаутами и дважды — приемами. В предыдущем поединке 2 мая 2026 года он выиграл у Рауля Моралеса единогласным решением судей.

Следить за ходом боя Чопуров — Тикнесс и результатами турнира UFC 333 можно в матч-центре ММА «СЭ».

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Колби Тикнесс
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