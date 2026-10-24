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Лонэ Кавана — Рамазан Темиров: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Лонэ Кавана — Рамазан Темиров: во сколько начало боя UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лонэ Кавана.
Фото Getty Images

Британец Лонэ Кавана и представитель Узбекистана Рамазан Темиров встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Бой в наилегчайшей весовой категории пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и войдет в основной кард.

ММА UFC: Кавана — Темиров

Основной кард турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Кавана — Темиров ожидается ориентировочно после 22.00 мск.

Где смотреть бой Кавана — Темиров 24 октября

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало эфира на «Матч ТВ» — в 19.00 мск, на «Матч! Боец» — в 17.00.

Смотреть поединок онлайн можно на сайте matchtv.ru, а также на платформе UFC Fight Pass по платной подписке.

26-летний Кавана занимает шестое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. Профессиональный рекорд британца — 10 побед и 2 поражения. На его счету 4 победы нокаутом и 1 приемом.

Рамазан Темиров занимает десятое место в рейтинге дивизиона. Представитель Узбекистана одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. Двенадцать поединков он выиграл нокаутом, один — приемом.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Кавана — Темиров можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В главном бою вечера встретятся Александр Волкановски и Мовсар Евлоев. Соглавным событием станет титульный поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили.

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Лонир Кавана
Рамазонбек Темиров
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