Непобежденный Алиев встретится с 14-м номером рейтинга UFC Доусоном

Представитель Таджикистана Нурулло Алиев проведет бой с американцем Грантом Доусоном 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби. Доусон занимает 14-е место в рейтинге легкого веса, а Алиев пока не потерпел ни одного поражения.

В профессиональных ММА у Алиева 12 побед, четыре из них он одержал в UFC. Контракт с организацией спортсмен получил после выступления на турнире Dana White's Contender Series в сентябре 2022 года. В июле 2026-го он выиграл у Майка Дэвиса решением судей, продлив победную серию.

Встреча с Доусоном станет для Алиева возможностью приблизиться к первой пятнадцатке рейтинга одного из самых конкурентных дивизионов UFC. Организация представила таджикистанского бойца в отдельном материале перед турниром в Абу-Даби.

Американец после перехода в легкий вес имеет восемь побед, два поражения и одну ничью. В последнем поединке Доусон победил Матеуша Ребецки удушающим приемом. До этого в декабре 2025 года он уступил Мануэлю Торресу нокаутом.

Алиев и Доусон преимущественно используют борцовскую технику, что делает их встречу важной проверкой для обоих. Доусон намерен закрепить место в рейтинге, а Алиев может заявить о себе в числе сильнейших легковесов при победе над соперником из топ-15.

Бой включен в предварительный кард UFC 333. Его начало зависит от того, сколько продлятся предыдущие поединки турнира.