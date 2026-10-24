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Крылов — Яхьяев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев: во сколько начало боя UFC 333

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Крылов.
Фото Global Look Press

Россиянин Никита Крылов и представляющий Турцию Абдул-Рахман Яхьяев проведут бой на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча включена в предварительный кард, который начнется в 19.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Крылов — Яхьяев — в 20.10 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Смотреть бой онлайн также можно на сайте matchtv.ru . Полный турнир доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

ММА UFC: Крылов — Яхьяев

34-летний Крылов провел 43 профессиональных поединка, одержал 31 победу и потерпел 12 поражений. В его активе 13 побед нокаутами и 16 — приемами. В предыдущем бою россиянин уступил Роберту Уиттакеру 11 июля 2026 года.

25-летний Яхьяев выиграл все 10 профессиональных боев, четыре из них — нокаутами и пять — приемами. Последний поединок он провел 27 июня 2026 года, когда нокаутировал Джулиуса Уокера на восьмой секунде первого раунда.

Следить за ходом встречи Крылов — Яхьяев и результатами UFC 333 можно в матч-центре ММА «СЭ».

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Абдул-Рахман Яхьяев
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