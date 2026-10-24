Хасбулла Магомедов посетил турнир UFC 333 в Абу-Даби

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как «Хасбик», присутствует на трибунах на турнире UFC 333 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Турнир проходит 24 октября. В главном поединке события встретятся россиянин Мовсар Евлоев и австралиец Александр Волкановски, которые решат судьбу чемпионского пояса в полулегком весе.

Со-главным событием вечера станет титульный бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили. Они проведут третью встречу. В марте 2023 года грузин выиграл единогласным решением судей, а в декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. Счет в противостоянии перед третьим боем равный — 1:1.

Основной кард турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Титульные бои запланированы на пять раундов.

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