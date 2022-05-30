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Сегодня, 10:34

Ковингтон назвал свой лучший бой в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон назвал свой лучший поединок в сильнейшей лиге мира.

«Колби Ковингтон против Камару Усмана, 14 декабря 2019 года. Вы знаете, это была битва! Мы полностью выложились в том поединке», — сказал Ковингтон в беседе с Джеймсом Линчем.

В том противостоянии победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

В ноябре 2021 года между ними состоялся матч-реванш, итогом которого стала победа Усмана единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

Камару Усман
Колби Ковингтон
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