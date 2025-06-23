Бокс/ММА
23 июня, 18:35

Александр Емельяненко: «Как уехал из Грозного, с Кадыровым больше не общался»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что уже несколько лет не общался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Очень давно [не общался с Кадыровым], — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Как уехал из Грозного — так больше и не общался».

Емельяненко представлял чеченский клуб «Ахмат» с 2016 по 2018 год. Также он тренировался в «Ахмате» весной и летом 2020 года, когда готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым. После 2020 года Емельяненко в «Ахмат» и город Грозный не приезжал.

Александр Емельяненко.«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор

Александр Емельяненко
