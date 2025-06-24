Бокс/ММА
24 июня, 14:44

Каиргелдин считает, что Имангали заслуживает бой за чемпионский пояс OCTAGON

Алина Савинова

Спортивный менеджер Ерасыл Каиргелдин прокомментировал победу казахстанского бойца Кожахмета Имангали над бразильцем Веллингтоном Перейрой на турнире OCTAGON 74.

«Кожа дал хороший бой опытному Веллингтону Перейре. Возможно, бразилец не самый яркий представитель дивизиона, но на его счету две уверенные победы над казахстанскими бойцами в Alash Pride. Имангали показал именно тот стиль, который любят зрители, — зрелищную ударную технику. Он уверенно выиграл бой и теперь идет на серии из пяти побед в лиге. Думаю, заслуживает бой за пояс с чемпионом Сардором Худойбердиевым», — цитирует Каиргелдина Meta-ratings.kz.

Имангали (7-0) занимает третье место в рейтинге бойцов полулегкого веса лиги OCTAGON и может стать одним из претендентов на чемпионский пояс, которым владеет Сардор Худойбердиев (9-3) из Узбекистана.

Источник: Meta-ratings.kz
