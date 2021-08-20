Российский супертяжеловес эффектно бросил прогибом и стал чемпионом Европы по ММА
Россиянин Дмитрий Бабаев стал чемпионом Европы по ММА среди юниоров в весовой категории свыше 120 кг. В финальном поединке он одолел казахстанца Даулета Молдаша судейским решением.
«На сегодняшний день это мое самое большое достижение, — сказал Бабаев «СЭ» после финального боя. — Я впервые на чемпионате Европы, и для меня большая честь представлять Россию на таких международных соревнованиях».
«Финальный поединок оправдал мои ожидания, но скажу честно, что я выдохся. Не думал, что соперник будет давать такой отпор», — добавил Бабаев.
В первом раунде 19-летний россиянин был близок к тому, чтобы завершить поединок болевым приемом на руку.
«Хотел удосрочить в первом раунде, но секунданты мне сказали бить. Вполне возможно, что если сломал бы руку, если бы дожал. Но он не хотел сдаваться, потому что парень духом очень сильный», — сказал Бабаев.
В финальной трехминутке Бабаев эффектно бросил соперника прогибом. Такое редко увидишь в поединке супертяжеловесов.
«В третьем раунде я оформил красивый бросок. Думаю, что он его надолго запомнит. Я думаю и болельщики, которые сидели на трибунах, так же запомнят этот бросок. Появилась возможность, и я воспользовался. То, что получился такой прогиб, если честно, сам не ожидал».
Финальные поединки чемпионата Европы по ММА завершились 20 августа в Казани.
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