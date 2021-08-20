Александр Емельяненко намерен провести четыре боя за четыре месяца

Менеджер российского бойца Александра Емельянко Азамат Бостанов заявил, что его подопечный проведет четыре боя до конца 2021 года.

«Бой с Минеевым пока не согласован, но речь идет о конце декабря, — сказал Бостанов на пресс-конференции журналистам. — У нас жесткий график: четыре боя за четыре месяца. Мы сейчас еще ведем переговоры с Дациком. Сентябрь — Артем Тарасов, в октябре-ноябре Джиган или Дацик в зависимости от очереди, а в декабре Минеев».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.