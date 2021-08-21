Емельяненко про бой с Тарасовым: «Придется бить детей»

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал заключение контракта на следующий поединок против блогера Артема Тарасова. Бой пройдет в рамках промоушена «Наше дело» 18 сентября. Правила: боксерский бой в перчатках для ММА.

«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем — обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко в Instagram.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.

Тарасову 31 год. В этом году он провел два боксерских поединка, проиграв Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону. Вес Тарасова — 80 кг. Емельяненко в боях обычно весит 115-117 кг.