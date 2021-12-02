Александр Емельяненко: «Гусейнов будет зубы через ж*пу выплевывать»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову (YouTube-канал Bostanof MMA) выразил мнение, что Артур Гусейнов не согласится на бой с ним.

В конце прошлой недели 40-летний Емельяненко заявил, что 37-летнему Гусейнову пора завязывать с боями. Гусейнов в ответ выступил с критикой Александра, отметив, что тот 27 ноября позорно проиграл бразильцу Марсио Сантосу. В 2009-2010 годах Гусейнов выступал за команду Емельяненко — AE Team.

— В защиту Гусейнова можно сказать, что он один из немногих бойцов, кто встал на твою сторону и сказал, что Александр Емельяненко большой молодец, и ему, и другим всячески помогал.

— А что ему еще говорить, если так оно и было? Вот это его последнее интервью — это он дал, или его кто-то науськал, или он такой треш-ток решил сделать? Они на *** никому не нужны были. Я их по подвалам собрал, по спортзалам. Я их одел, обул, экипировку им сделал. Они у меня гонорары получали в три-четыре раза больше, чем бойцы в других командах. Я им организовывал сборы, в Кисловодск возил, спортзалы им организовывал. Они стали медийные, публичные, узнаваемые люди. Все в одной одежде — ни в одной команде такого на тот момент не было. А здесь он разожрался, разсвинел, и что-то его понесло. Сидит в Дагестане и, наверное, понимает, что я в Дагестан не поеду, потому что его там в ауле не найти. Ну, делать мне нечего. Поэтому дождусь, когда это животное сюда приедет, свинья эта безобразная. И здесь уже накажу его. Если бой состоится, я ему пощады не дам. Пусть готовится, поросенок.

— Ну, ты будешь готов пожать ему руку после боя?

— Не готов. Мне стремно. Мне по жизни не положено таким личностям руки жать. Черт он, закатай вату. Такое животное. Организаторов попрошу, чтобы на пресс-конференции нас развели на дистанцию, чтобы я не сорвался и не дал ему по зубам, не выбил их ему, чтобы он до боя не начал свои зубы через ж*пу выплевывать. Очень сильно он подкинул меня подобными высказываниями.

— С моей стороны сейчас идет общение с Камилом Гаджиевым по поводу организации этого боя.

— Да мне кажется, он [Гусейнов] забздит. Насколько мне известно, он уже запросил такой гонорар... Он за свою жизнь столько не заработал, сколько запросил за бой со мной. Сумму называть не буду, это будет чуть-чуть позже озвучено (Гусейнов заявил в Instagram, что готов провести бой с Емельяненко за 5 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Но он не выйдет против меня драться. Потому что я бью сильно, жестко с обеих рук. Ему не оставлю абсолютно никаких шансов.