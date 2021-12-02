Емельяненко: «Шлеменко запросил 300 тысяч долларов за бой со мной. Ему отказали. Сейчас он глубоко в заднице»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко объяснил, почему назвал соотечественника Александра Шлеменко клоуном. Емельяненко утверждает, что бывший чемпион Bellator в среднем весе запросил гонорар в размере 300 тысяч долларов за бой с ним.

«Назвал клоуном Шлеменко? Так и было. Когда первый раз Шлеменко начал свою вафельницу разевать на просторах интернета, РЕН ТВ согласились организовать мне с ним бой, — сказал Емельяненко в интервью Азамату Бостанову. — Шлеменко запросил сумасшедший гонорар, и ни для кого не секрет, что РЕН ТВ предложили ему 150 тысяч долларов. А он запросил, по-моему, в два раза больше. Говорит: «Не, я не выйду». Ты такие деньги и в Штатах не зарабатывал. Ну, и он съехал. Они не готовы были платить ему больше, потому что все прекрасно знают, что он в этом бою ноунейм. На то, чтобы выйти и упасть, забрать деньги и потом сидеть...»

«Шлеменко был чемпионом Bellator давным-давно, — продолжил А. Емельяненко. — Это в прошлом. Об этом все давно забыли. Все когда-то были чемпионами, и он никак не может эти слова попустить. Сейчас он где? Сейчас он глубоко в заднице. Ничего не делает, тратит свои деньги, заработанные в Америке. Где-то там выезжает, на турнирчиках дерется — звезда Екатеринбурга RCC-шная».

27 ноября на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре Емельяненко удушающим приемом уступил средневесу из Бразилии Марсио Сантосу. Шлеменко тем временем 7 мая на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке победил Сантоса единогласным решением судей. После этого россиянин в октябре на турнире Хабиба Нурмагомедова EFC 42 в Сочи победил соотечественника Артура Гусейнова судейским решением по итогам трех раундов.