Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, с кем хочет провести свои следующие поединки.

«Хочу побить Мариуса... Марсио [Сантоса], провести реванш с ним, — сказал Емельяненко в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову. — С Минеевым мне был бы интересен бой по правилам бокса. Сейчас идут такие далекие переговоры, чтобы мы выступили в Fight Nights. Возможно, этот бой состоится. А так мне хотелось бы побить всех, кому я проигрывал. С Магой Исмаиловым — он даже как-то изъявлял желание подраться по правилам бокса. С удовольствием бы провел с ним два боя: по правилам бокса и по правилам ММА».

Емельяненко проиграл Сантосу удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106, который состоялся 27 ноября в Сыктывкаре. На счету 40-летнего тяжеловеса 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.