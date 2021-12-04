Александр Емельяненко: «Думаю, что у нас состоится реванш с Марио Сантосом»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с журналистами поделился мнением о своем бое с бразильцем Марсио Сантосом.

«Мне надо было контролировать его сверху, переходить ближе к груди, к голове, отключать его шею, не торопиться. У него был один единственный шанс во время боя, и он им воспользовался. А так я хорошо себя чувствовал физически, функционально, технически. Думаю, что у нас состоится реванш, и я побью его и реабилитируюсь», — сказал Емельяненко после тренировки команды United Russian Fighters.

Также Александр Емельяненко рассказал, как анализировал свои ошибки после боя с Сантосом.

«У меня нет такого, что я выхожу на бой, а потом не понимаю, что я там делаю, что все стирается из памяти. Отлично помню весь поединок. Пересматривал бой с Сантосом только один раз, и у меня нет такого, что я сижу днями и смотрю свои бои и поединки своих соперников», — добавил Емельяненко.

27 ноября Александр Емельяненко удушающим приемом в первом раунде поединка AMC 106 проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой проходил в Сыктывкаре.