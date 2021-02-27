Александр Емельяненко считает, что сможет набрать хорошую форму за два месяца

Легенда российских ММА Александр Емельяненко в интервью журналистам рассказал, сколько времени ему нужно для того, чтобы набрать хорошую форму.

— Завтра [в субботу] на сборы еду — тренироваться, — сказал 39-летний Емельяненко. — Надо форму набрать, привести себя в порядок.

— А сколько нужно времени, чтобы вернуть форму?

— Ну завтра начну — дальше видно будет. Думаю, пары месяцев мне будет достаточно.

— Сколько сейчас весите?

— Не знаю. Ну так — пару килограммов лишних набрал.

— С кем будут проходить сборы в Подмосковье?

— Начну пока один — буду ОФП делать: бег, железяки, мешки. Буду работать над этим пока. Потом уже перейду на спарринги. Буду ездить на «Торпедо» боксировать.

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

(Ислам Бабаджанов)