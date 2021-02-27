Александр Емельяненко предложил реванш Магомеду Исмаилову

Легенда российских ММА Александр Емельяненко предложил провести бой-реванш Магомеду Исмаилову. Об этом Емельяненко рассказал журналистам.

Емельяненко и Исмаилов встретились на турнире АСА 118 в Москве — Александр получил в подарок от Магомеда шапку. Бой между ними состоялся 24 июля прошлого года в Красной Поляне — Исмаилов победил техническим нокаутом.

«О чем я разговаривал с Магой? Просил у него реванш. Исмаилов отказался. Как я его не упрашивал, он не захотел», — отметил Емельяненко.

(Ислам Бабаджанов)