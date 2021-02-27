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Александр Емельяненко: «Я молодой еще, полон сил и энергии. Готов драться еще долго»

06:00
Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
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Легенда российских ММА Александр Емельяненко заявил журналистам, что намерен выступать в боевых видах спорта еще долго.

39-летний Емельяненко в пятницу посетил турнир АСА 118. До этого он с июля прошлого года не появлялся на публике.

— Сколько еще планируете выступать? Сколько боев осталось?

— Не знаю. Еще много. Я молодой еще — без травм, полон сил и энергии. Я готов драться еще долго.

— Были ли какие-нибудь проблемы со здоровьем за этот период?

— Ничего не было. У меня все в порядке.

(Ислам Бабаджанов)

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