Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски порассуждал на тему возможного противостояния с новоиспеченным чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Все обсуждают то, как я буду справляться, когда он повалит меня на землю, но поверьте мне, я ставлю себя в такое положение в каждом тренировочном лагере, — сказал Волкановски в интервью Submission Radio. — Суть лагеря в том, чтобы я оказался в некомфортном положении, в самой дерьмовой ситуации, которую можно представить. Я не собираюсь поддаваться этому. Гарантирую, что я буду вставать, и мы тогда посмотрим, как он будет справляться с «коротышкой», который будет вставать после его тейкдаунов и бить его по лицу. Это то, чего я ожидаю. Я хочу посмотреть на то, как легко он ломается, когда что-то идет не по плану».

22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Махачев досрочно выиграл у Чарльза Оливейры и завоевал вакантный пояс UFC в легком весе.

Следующим оппонентом Махачева может стать Волкановски. Бой с их участием может состояться на турнире UFC 284, который пройдет 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия).