Деметриус Джонсон хочет подраться с Геворгом Петросяном

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон (30-4) признался, что хочет встретиться с итальянским бойцом армянского происхождения Геворгом Петросяном, который является двукратным победителем Гран-при К-1 МАХ, победителем Гран-при Glory World Series и ONE Championship.

«Я был бы не против сразиться с Геворгом Петросяном, чтобы узнать, насколько хорошо он чувствует себя на дистанции, — приводит слова Джонсона издание BJ Penn. — Знаете, я слышал, что в бою он всегда все видит. Против кого я бы еще подрался? Наверное, против «Супербона» [Сингха Мавинна], чтобы узнать, насколько хорош его кикбоксинг».

Джонсон следующий бой проведет против Адриано Мораеса (20-3) 27 августа на турнире ONE Championship в Калланге, Сингапур.