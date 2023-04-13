Алекс Перейра подтвердил, что его следующий бой пройдет в полутяжелом весе

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором заявил, что поднимается в полутяжелый дивизион.

«Мой следующий бой состоится в полутяжелом весе! Да, вы все правильно услышали. Мне кажется, мой путь в среднем весе завершен, и теперь я рад подняться в полутяжелый», — сказал Перейра.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.