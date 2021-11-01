Алджамейн Стерлинг: «То, что Сэндхэген переводил Яна и забирал спину, делает меня увереннее перед реваншем»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о победе Петра Яна над Кори Сэндхэгеном.

«Блестящий бой, Ян показал хорошее выступление, — сказал Стерлинг на шоу The MMA Hour. — Не знаю, повлиял ли короткий лагерь на Кори, но он устал в поздних раундах. Лучше всего у него получалось доводить лоукики и удары в корпус. Попадать Яну по голове сложно, потому что у него высокий блок, он здорово парирует удары и блокирует. Но потом Кори замедлился — и нельзя не замедлиться, когда ты постоянно двигаешься на носках — и перестал бить эти удары, что сделало его более уязвимым. Ян же стал работать агрессивнее.

Хороший бой, но я по-прежнему думаю, что я сильнее Яна. То, что даже Кори, который далеко не борец, смог переводить его и забирать спину, говорит мне, в каком плохом состоянии я был, когда сам дрался с Яном. Насколько ниже своего потенциала я выступил. Я знаю, что смогу бороть его. И я знаю, что в реванше он не сможет доводить до меня столько ударов. Я рассматриваю возвращение в январе-феврале, мне бы не хотелось долго простаивать, потому что я зарабатываю, только когда дерусь. Я хочу заработать как можно больше перед тем, как уйду из спорта. Я не молодею и мне нужно торопиться".

30 октября Ян победил Сэндхэгена на турнире UFC 267 единогласным решением и стал временным чемпионом UFC.