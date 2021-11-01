«Он безупречен». Тренер Мендес оценил выступление Махачева в бою против Хукера в Абу-Даби

Тренер и основатель зала АКА американец Хавьер Мендес прокомментировал «СЭ» выступление россиянина Ислама Махачева в бою против новозеландца Дэна Хукера.

«Ислам безупречен, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Когда мы были в Лас-Вегасе, план на бой заключался в том, чтобы постоять с оппонентом в стойке, и мы изменили геймплан за час до выхода на бой. Мы решили, что будем сразу же действовать по плану отца [Абдулманапа Нурмагомедова]. Ислам безупречно справился с поставленной задачей, фантастически выполнил работу. Ни в каких аспектах боя я не сомневаюсь в нем. О чем бы я, другие тренеры или Хабиб ни просили, он идеально справляется с задачей».

Махачев победил Хукера болевым приемом на руку в первом раунде. Их бой стал частью турнира UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби.

Теперь на счету Махачева в ММА 21 победа и 1 поражение. В следующем бою он может подраться за титул UFC в легком весе.