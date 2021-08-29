UFC Vegas 35: Чикадзе нокаутировал Барбозу, Мурадов проиграл Миршерту и другие результаты турнира

В ночь с субботы, 28 августа, на воскресенье, в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Vegas 35.

Полулегкий вес: Гига Чикадзе (Грузия, 14-2) победил Эдсона Барбозу (Бразилия, 22-10) — ТКО (3-й раунд, 1:44).

Средний вес: Брайэн Баттл (США, 6-1) победил Гилберта Урбину (США, 6-2) — удушение сзади (2-й раунд, 2:15).

Легчайший вес: Рики Турсиос (США, 11-2) победил Брэди Хайстэнд (США, 5-2) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полусредний вес: Дэниэл Родригес (США, 16-2) победил Кевина Ли (США, 18-7) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Андре Петроски (США, 6-1) победил Майкла Гилмора (США, 6-4) — ТКО (3-й раунд, 3:12).

Средний вес: Джеральд Миршерт (США, 33-14) победил Махмуда Мурадова (Узбекистан, 25-7) — удушение сзади (2-й раунд, 1:49).

Средний вес: Абдул Разак Альхассан (Гана, 11-4) победил Алессио Ди Кирико (Италия, 13-6) — КО (1-й раунд, 0:17).

Средний вес: Веллингтон Турман (Бразилия, 17-5) победил Сэма Алви (США, 33-16 -1) раздельное решение судей (28-27, 27-28, 27-28).

Полутяжелый вес: Дастин Джейкоби (США, 15-5) победил Даррена Стюарта (Англия, 12-8) — ТКО (1-Й раунд, 3:04).

Легчайший вес: Леомана Мартинез (США) победил Гвидо Каннети (Аргентина) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).