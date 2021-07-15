Российский боец Омари Ахмедов покинул UFC и стал свободным агентом. Об этом сообщил менеджер Ризван Магомедов.

«В прошлую субботу прошел последний бой Омари Ахмедова под эгидой UFC, отработали последний контракт и приняли решение выйти в свободное агенство, так как на столе есть несколько интересных предложений. Скоро объявим новости», — написал Магомедов.

Напомним, Ахмедов в раннем предварительном карде UFC 264 уступил американцу Брэду Таваресу. Поединок в среднем весе завершился победой Таваресом раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 33-летнего Ахмедова 21 победа и 6 поражений, у 33-летнего Тавареса 19 побед и 7 поражений.

?