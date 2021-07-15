Боец Top Dog Давудов: «Меня воспитывали как самурая и кавказца. Мне платят деньги за то, что выхожу убивать»
Боец лиги кулачных боев Top Dog Наим Давудов по прозвищу Самурай эффектно выступил на турнире Top Dog FC 9, нокаутировав Антона Шипачева в первом раунде. После боя Самурай вызвал на бой Рустама Мухитдинова и дал комментарий «СЭ».
— Расскажите о своей базе.
— Я начинал с армейского рукопашного боя, но я считаю, что там вообще стойку себе не поставил. Первый, кто поставил мне стойку, это Владимир Михайлович Лукьянов, город Октябрьский (Башкирия). Это была секция кикбоксинга, и он [этот тренер] поставил мне стойку. Благодаря ему мы дальше двигались. Хотел бы поблагодарить клуб «Матрица», который расположен в городе Октябрьске. Артур и Володя, спасибо вам за подготовку!
— Почему решили вызвать Астероида (Рустама Мухитдинова) после боя?
— Потому что я вижу, что он хороший боец. Мне нужны самые жесткие ребята. Зачем мне мешков каких-то брать — дебютантов и так далее? Я охотник, и я хочу брать самых больших акул. Может, я и самурай, но я самурай-охотник. Я иду за головами, и мне это нравится. Если брать большие имена, то если даже ты и проигрываешь, то это не будет зазорно. Я готов, я люблю вызовы.
— Про свой псевдоним Самурай. Откуда он?
— Псевдоним Самурай зашел так, что меня воспитывали как самурая и кавказца. Я живу по кодексу чести. Для меня главное — это честь. Также я как самурай являюсь наемным убийцей. Мне платят деньги, мне дают имена, я выхожу туда и забираю их души. Забрал уже вторую душу. Вторая досрочная победа. Понимайте, что шутки плохи.
Ранее Давудов прокомментировал победу над Шипачевым на турнире Top Dog FC 9.
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