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Сегодня, 12:01

Адесанья о том, что судья прервал его бой с Перейрой: «Остановка не была преждевременной»

Давид Хачатрян
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Исраэль Адесанья (слева) и Алекс Перейра.
Фото USA Today Sports

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья (23-2) сообщил, что рефери сделал свою работу правильно, остановив бой с Алексом Перейрой (7-1).

«Я чувствовал, что я в порядке, — отметил Адесанья в интервью Меган Оливи. — И это первое, что я сказал Юджину (Бэрмэну, тренеру Адесаньи — прим. «СЭ»). Была ли это ранняя остановка? В моменте я подумал, что да. Но я доверяю своим тренерам и менеджеру. Они сказали, что остановка не была преждевременной. Так что я с ними соглашусь. Что дальше? Я хочу получить матч-реванш, но сперва мне нужно обсудить это со своей командой».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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