Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор вернется в октагон

Глава UFC Дана Уайт сообщил на пресс-конференции UFC, что возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) должно состояться в 2023 году.

— Конор Макгрегор написал вчера, что он вернулся. Какова ситуация с ним?

— Он только что завершил съемки к новому фильму, и он стал публиковать в сеть видео своих тренировок, — сказал Уайт. — Определенно, он хочет вернуться в следующем году.

Ранее Макгрегор намекнул, что уходит из ММА ради актерской карьеры. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.