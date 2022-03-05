Адесанья рассказал, за счет чего Масвидаль одержит победу над Ковингтоном

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

«Хорхе Масвидаль — еще один парень, который является ветераном этой игры, и он обладает высоким бойцовским мышлением, — сказал Адесанья TMZ Sports. — Я чувствую, что он сможет выполнить работу. Я часто слышу что-то вроде: «Знаешь, Колби будет бороться, поимеет его, сделает то, сделает это, бла-бла-бла». Но я чувствую, что Хорхе... Когда ты достаточно долгое время тренируешься с кем-то, то знаешь, у кого в чем превосходство. Я думаю, что бойцовский интеллект поможет Хорхе одержать победу. К тому же у него есть ударные навыки. Его ум и ударка будут превалировать».

Ковингтон и Масвидаль возглавят кард номерного турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.

На счету Ковингтона 16 побед и 3 поражения, у Масвидаля — 35 побед и 15 поражений.