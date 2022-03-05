«Единственным бойцом, которого мы не смогли подписать, был Федор». Дана Уайт уверен, что сможет заключить новую сделку с Нганну

Президент UFC Дана Уайт выразил надежду и уверенность в том, что переговоры с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну увенчаются успехом.

Уайт напомнил, что единственным бойцом, которого не смог подписать, был легендарный россиянин Федор Емельяненко.

«Послушайте, за всю историю нашей компании единственным бойцом, которого мы не смогли подписать, был Федор Емельяненко. Я надеюсь и уверен, что мы сможем заключить [новую] сделку с Фрэнсисом», — сказал Уайт ESPN MMA.

В январе на турнире UFC 270 в Анахайме Нганну единогласным решением судей выиграл у бывшего одноклубника Сирила Гана.

Для Нганну бой с Ганом был последним по действующему соглашению с лигой. После победы над Ганом ходили слухи о том, что чемпион из Камеруна может покинуть UFC.