Адесанья посоветовал Джону Джонсу вернуться в церковь, чтобы избавиться от демонов

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к экс-чемпиону полутяжелого дивизиона Джону Джонсу, имевшему проблемы с законом.

«Ты же величайший боец всех времен и хочешь сразиться со мной? Мне это говорит о том, что ты считаешь меня угрозой, — сказал Адесанья в интервью TMZ Sports. — И я подумал: «Да, я разберусь с другим [величайшим бойцом]». Так я разобрался с [Андерсоном] Силвой, который, как вы знаете, был моим любимым бойцом в то время. Так что да, с таким же успехом можно было бы и с ним разобраться. Но, эй, сначала ему нужно перебороть себя, избавиться от демонов внутри себя. Это главное, с чем ему нужно бороться. Знаешь, возвращайся в церковь. Послание к Филиппийцам 3:16 или что бы это ни было, возвращайтесь в церковь».

В последнем бою, который состоялся в феврале этого года на турнире UFC 271 в США, Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением судей. В активе Адесаньи 22 победы и 1 поражение.

Джонс провел последний бой в феврале 2020 года. Тогда на турнире UFC 247 в Хьюстоне он победил ранее небитого претендента на пояс Доминика Рейеса. На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.