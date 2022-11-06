Адесанья: «Я хочу сделать бой с Перейрой фильмом ужасов»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) предполагает, что ему удастся закончить бой с Алексом Перейрой (6-1) досрочно.

«Я хочу сделать этот бой фильмом ужасов, — сказал Адесанья в интервью TMZ Sports. — Я хочу быть первым, кого он увидит, когда очнется после нокаута. Я хочу убедиться, что он смотрит прямо на меня. Я напомню людям, насколько я велик. Этот бой — один из тех случаев, когда я обязан победить».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на турнире UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.