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Сегодня, 15:14

Дастин Порье: «Махачев меня очень сильно впечатлил»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) не стал скрывать удивления после боя Ислама Махачева (23-1) и Чарльза Оливейры (33-9) на UFC 280.

«Чувак, я очень впечатлен победой Махачева, — сказал американец в интервью Yahoo Sports. — Он сделал все так четко, как только можно было сделать. У него не было рассечений, синяков, никакого урона. Это была потрясающая ночь. Он меня очень сильно впечатлил.
В наше время ты не можешь быть хорош в чем-то одном, чтобы быть лучшим бойцом. Ты должен уметь делать все. Махачев — мастер смешанных единоборств, и он это доказал. Сперва он уронил Чарльза, а потом победил его же оружием. Это высший уровень».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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