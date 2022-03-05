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Сегодня, 15:44

Шлеменко снялся с поединка против Одилова за чемпионский пояс лиги Хабиба Нурмагомедова

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец Александр Шлеменко не сможет выступить против Фаридуна Одилова из Таджикистана в поединке за чемпионский пояс Eagle FC в среднем весе, сообщает пресс-служба лиги Хабиба Нурмагомедова.

37-летний россиянин не успевает восстановиться от травмы до даты боя. Имя нового соперника Одилова станет известно позднее.

Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Поединок между Шлеменко и Одиловым должен был стать главным событием турнира Eagle FC 47, который пройдет 1 апреля в Сочи.

На счету Шлеменко 61 победа и 13 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Александр Шлеменко
ММА
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