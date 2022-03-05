Шлеменко снялся с поединка против Одилова за чемпионский пояс лиги Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Александр Шлеменко не сможет выступить против Фаридуна Одилова из Таджикистана в поединке за чемпионский пояс Eagle FC в среднем весе, сообщает пресс-служба лиги Хабиба Нурмагомедова.

37-летний россиянин не успевает восстановиться от травмы до даты боя. Имя нового соперника Одилова станет известно позднее.

Поединок между Шлеменко и Одиловым должен был стать главным событием турнира Eagle FC 47, который пройдет 1 апреля в Сочи.

На счету Шлеменко 61 победа и 13 поражений в профессиональной карьере в ММА.