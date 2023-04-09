Адесанья — о следующем сопернике: «Это последнее, что меня волнует сейчас»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на вопрос о своем будущем сопернике.

«Я об этом сейчас не думаю. Это последний вопрос, который меня волнует в настоящий момент. Я был хорошим мальчиком, а теперь пришло время быть плохим мальчиком и хорошенько отпраздновать в Майами», — заявил Адесанья на пресс-конференции после боя.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся в ночь на 9 апреля в Майами, США.