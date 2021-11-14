Адам Яндиев рассказал, как получил необычную травму

Боец ММА Адам Яндиев в Instagram рассказал историю о том, как он получил необычную травму во время драки.

«История, как потерял кожу предплечья во время драки. Было это в Ингушетии. Я приехал к родственникам погостить. Было нам 14-15 лет. Самый опасный возраст, когда взрослеешь, переходный возраст. Ингуши, наши ребята у нас дома, таких как мы называли «Москвичами». Потому что приехали из Москвы. «Москвичей» считали более слабыми и нам приходилось проходить испытания, проверку на прочность.

Главный старший выбирал с кем тебе подраться, чтобы улица тебя приняла. Это должен был быть кто-то равный по силам. Старший выбрал мне соперника.

— Подерись с этим сейчас, мы проверим тебя — говорит мне,

— А ты кто, чтобы назначать кому с кем драться? — отвечаю я.

— Ты че?

— А ты че? Пойдем, с тобой — говорю,

— Пойдем! — он соглашается.

А он самый старший, самый дерзкий. Управляет, рулит. Чуть ниже меня ростом, но с огромной широкой спиной! И мы с ним сошлись в драке. Я поймал его за бедро и через бедро бросил. Воткнул его очень сильно. Не головой, а плечами, спиной. Он издал неприятный звук. Говорит что-то не то под спиной моей.

Я вытаскиваю руку и почувствовал, что у меня тоже что-то не то. Оказывается, я его бросил на разбитую бутылку. Когда мы встали, в его спине два стекла было. А у меня на руке не было большого участка кожи и поверхность руки была — голые мышцы без кожи.

Смотрим, а на земле на стеклах натянутая моя кожа. На этом мы остановились, решили подлечиться. Пошли к нему домой. И он говорит надо руку обеззаразить, и берет заливает мне голое мясо йодом... Тогда я почувствовал, что такое настоящая боль! Замотали руку бинтом. Надел свитер с длинными рукавами, чтобы от родных скрыть».