Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ли нацелена на бой с Шевченко: «Она близка к совершенству»

14:29
Валентина Шевченко. Фото Instagram
Валентина Шевченко. Фото Instagram

Представительница наилегчайшего дивизиона UFC американка Андреа Ли надеется провести поединок c обладательницей пояса чемпиона в этой весовой категории Валентиной Шевченко.

«По правде говоря, Валентина довольно близка к совершенству, — сказала Андреа Ли после победы на UFC Fight Night 197. — У нее не так уж много слабостей. Я надеюсь когда-нибудь мне удастся провести с ней бой, подарив фанатам зрелище».

На турнире UFC Fight Night 197, который проходил в ночь на 14 ноября в Вегасе, Ли в статусе аутсайдера уверенно победила Синтию Калвилльо техническим нокаутом во втором раунде.

В мае на UFC 262 Ли провела поединок с родной старшей сестрой Валентины Антониной Шевченко, выиграв у нее болевым приемом во втором раунде.

Всего на счету Ли 13 побед и 5 поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Три города согласились принять беженцев с границы Польши и Белоруссии
0